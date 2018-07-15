В центре Киева появится пешеходный мост: где и когда

В Киеве Арку дружбы народов и Владимирскую горку соединят пешеходным мостом в 2019 году.
Об этом в интервью НВ рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
– В следующем году по плану – пешеходный мост, который будет соединять Владимирскую горку с Аркой дружбы народов. Объединим две туристические зоны. Убежден, что это станет магнитом для туристов, – сказал столичный градоначальник.
Также, по его словам, вскоре откроют лестницы со Старокиевской горы в урочище Кожемяки, вдоль которой будет аллея художников.
Кличко сказал, что в 2019 году город закупит новый фуникулер.
– Маленький фуникулер, два трамвайчика перевозят 1,5 млн человек в год. Это также аттракцион, – рассказал мэр столицы.
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Ранее Факты ICTV писали, что киевский мост Метро через реку Днепр, может обрушиться в любой момент, если не будет проведена реконструкция.
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