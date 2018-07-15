Украинских политзаключенных в России на самом деле больше, чем 70 – Крым SOS

Украинцев, которых незаконно удерживают в тюрьмах Российской Федерации, на самом деле более 70 человек.

Об этом заявила координатор общественной организации Крым SOS Тамила Ташева в эфире 5 канала.

– Эти 70 человек, о которых говорил Олег Сенцов, когда начинал свою голодовку, о которых в основном говорят общественные активисты – это лишь верхушка айсберга. Их в действительности намного больше, – заявила Ташева.

По ее словам, есть по меньшей мере 16 человек, которых похитили и которые считаются пропавшими без вести.

– И мы не знаем, где они находятся, возможно, они мертвы, а, возможно, они находятся в местах лишения свободы на территории РФ, – добавила Тамила ташева.

Напомним, Олег Сенцов в российской колонии Белый медведь 14 мая объявил голодовку и потребовал освободить всех украинских политзаключенных.

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