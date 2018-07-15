Украинских политзаключенных в России на самом деле больше, чем 70 – Крым SOS

Украинцев, которых незаконно удерживают в тюрьмах Российской Федерации, на самом деле более 70 человек.
Об этом заявила координатор общественной организации Крым SOS Тамила Ташева в эфире 5 канала.
– Эти 70 человек, о которых говорил Олег Сенцов, когда начинал свою голодовку, о которых в основном говорят общественные активисты – это лишь верхушка айсберга. Их в действительности намного больше, – заявила Ташева.
По ее словам, есть по меньшей мере 16 человек, которых похитили и которые считаются пропавшими без вести.
– И мы не знаем, где они находятся, возможно, они мертвы, а, возможно, они находятся в местах лишения свободы на территории РФ, – добавила Тамила ташева.Читайте: Мэр Париж напомнила про Сенцова в день финала ЧМ-2018 Не забудьте помыть руки! Трампу напомнили о Сенцове перед встречей с Путиным Обмен политзаключенными: Геращенко назвала дату официального решения РФ
Напомним, Олег Сенцов в российской колонии Белый медведь 14 мая объявил голодовку и потребовал освободить всех украинских политзаключенных.
Фото: Ye Jinghan/ Unsplash