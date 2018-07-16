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Возле Бердянска пронесся смерч

Неподалеку курортного города Бердянск заметили смерч.

Смерч

Очевидцы сняли на видео смерч, который пронесся возле курортного города Бердянск (Запорожская область), сообщает Бердянск 24.

В ролике можно увидеть, что природное явление сопровождалось обильными осадками и находилось недалеко от берега.

О разрушениях и пострадавших в результате смерча не сообщается.

Читайте: Смерчи в Украине: откуда приходят и правила поведения (ИНФОГРАФИКА)

К слову, 3 июля смерч в Одесской области поднял в воздух подростка. Парень получил травмы лица.

Фото: Бердянск 24/Михаил Михайлов

Видео: Михаил Михайлов

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