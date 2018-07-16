PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Боевики применили запрещенное оружие. Ранен военный ВСУ/

Боевики применили запрещенное оружие. Ранен военный ВСУ

Боевики 29 раз открывали огонь по позициям сил ООС, в том числе 1 раз из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Ранен один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Российские оккупационные войска проявляли активность по всей линии столкновения и вели огонь по защитникам Крымского, Новолуганского, Светлодарска, Зайцево, Майорска, Песков, Тарамчука, Авдеевки, Водяного, Пищевика, Широкино и Талаковки, а в районе Гнутово боевики применили 82-мм миномет.

Читайте: Как заставить РФ уйти из Украины – 3 шага

По данным разведки, один оккупант уничтожен и еще один ранен.

В течение суток боевики российских оккупационных войск 5 раз обстреляли позиции украинских защитников возле Светлодарска, Марьинки, Гнутово и Водяного.

Напомним, во время боевых действий на Донбассе 10 июля погиб 23-летний военный из Львовской области Владимир Лужецкий.

Фото: Facebook.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

ООС
ООС: боевики в очередной раз сорвали “тишину” и понесли потери
оос
Боевики активизировались на всех направлениях. Ранены военные ВСУ
ООН направила на Донбасс гуманитарную помощь
оос
Боевики применили запрещенные минометы. Ранены трое военных
украина-нато
Вывести войска с Донбасса и освободить пленных – заявление Украины и НАТО к РФ
столтенберг
Столтенберг назвал 5 шагов для урегулирования конфликта на Донбассе
Леонід Кучма
Конфликт на Донбассе: насколько лидеры стран Запада готовы к решительным действиям
Боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военных
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка