Боевики применили запрещенное оружие. Ранен военный ВСУ

Боевики 29 раз открывали огонь по позициям сил ООС, в том числе 1 раз из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Ранен один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Российские оккупационные войска проявляли активность по всей линии столкновения и вели огонь по защитникам Крымского, Новолуганского, Светлодарска, Зайцево, Майорска, Песков, Тарамчука, Авдеевки, Водяного, Пищевика, Широкино и Талаковки, а в районе Гнутово боевики применили 82-мм миномет.

Читайте: Как заставить РФ уйти из Украины – 3 шага

По данным разведки, один оккупант уничтожен и еще один ранен.

В течение суток боевики российских оккупационных войск 5 раз обстреляли позиции украинских защитников возле Светлодарска, Марьинки, Гнутово и Водяного.

Напомним, во время боевых действий на Донбассе 10 июля погиб 23-летний военный из Львовской области Владимир Лужецкий.

Фото: Facebook.