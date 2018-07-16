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Booking запретил бронировать жилье в Крыму

Сервис Booking.com исключил возможность бронировать жилье в аннексированном Россией Крыму.

Крим

Об этом говорится на сайте компании Booking.com при попытке забронировать жилье.

– К сожалению, сейчас на нашем сайте невозможно забронировать проживание в Крыму для отдыха, – сообщается на сайте.

Хозяйка одного из хостелов в Судаке опубликовала официальный ответ от сервиса, согласно которому компания ограничила бронирование из-за санкций ЕС.

– Компания Booking.com всегда буде стремиться соблюдать все соответствующие законы, действующие на территории, где она работает.

Поскольку Booking.com B. V. базируется в Нидерландах, мы должны соблюдать торговые санкции ЕС относительно Крыма.

Согласно санкций, компании Booking.com не позволено предлагать услуги, непостредственно связанные с туристической деятельностью в Крыму, – говорится в ответе компании.

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Все отзывы гостей о помещениях на оккупированном полуострове в ближайшее время будут удалены.

Ранее прокуратура АР Крым возбудила уголовное производство в отношении ресурса Booking.com, который сдает жилье на аннексированном полуострове.

В свою очередь глава МТОТ заявил о необходимости более жестких мер в отношении международных компаний, сотрудничающих с аннексированным Крымом.

Фото: Pixabay

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