Насмерть сбил двух женщин: суд арестовал экс-главу Перечинской РГА Олефира

Ужгородский городской районный суд арестовал без права залога главу Перечинской районной государственной администрации Виктора Олефира, который 13 июля на смерть сбил двух женщин.

– Я осознаю негативные последствия своего поступка и прошу прощения у потерпевших и их родственников, – заявил Олефир, передает местное издание Мukachevo.net.

Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль сообщил, что после инцидента Олефир отстранен от выполнения служебных обязанностей и уже написал заявление об увольнении с поста глава Перечинской РГА.

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– В Киев направлены материалы на его увольнение, – сообщил Москаль.

Напомним, 13 июля в 22.37 в городе Перечин на улице Октябрьской глава Перечинской районной государственной администрации Виктор Олефир на Jeep Cherokee иностранной регистрации сбил двух женщин.

За 20 минут до этого ДТП Олефир совершил еще одно, столкнулся с девяткой. Приехавшая полиция, отпустила чиновника.

Фото и видео: Мukachevo.net.