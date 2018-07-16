Обучение по боевому сценарию. Суть Си Бриз-2018 и участники

Си Бриз – 2018 только набирает обороты. Впереди еще неделя учений, максимально приближенных к реальным боевым действиям.

На юге Украины стартовали украинско-американские учения Си Бриз – 2018.

Около 3 тыс. военных из 19-ти стран учатся действовать вместе, если враг бросит вызов на море.

Активная фаза учений традиционно начинается с операции водолазов. Для маневров кораблей надо расчистить море.

Противоминная оборона – слабое место украинских ВМС. Не хватает специальных кораблей и новейшей техники.

Бойцы морской охраны пограничной службы прыгают с семиметровой высоты. Безпарашутне десантирования в море требует особых навыков. И западные партнеры делятся секретами.

Традицией Си Бриза уже стало участие в учениях американских боевых кораблей.

На этот раз в Одессе пришвартовался ракетный эсминец Портер. На борту 90 вертикальных пусковых установок для ракет различных типов.

Благодаря им корабль способен наносить ракетные удары по целям за две с половиной тысячи километров и даже обезвреживать ядерные боеголовки. В космосе.

В этом году, эсминцем Портер, как и всеми другими участниками учений, впервые руководят из одного командного центра.

Штаб разместился на борту флагмана 6-го флота США, штабного корабля Маунт Уитни.

Берега прикрывают пограничники. В нынешнем Си Бризе они активно учат.

Проверяют подозрительные суда и даже высаживаются на них с вертолета.

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Полезные навыки в условиях произвола российских пограничников и Черноморского флота.

Активность в Черном море американских, турецких и украинских кораблей россиянам очень не нравится. Си Бриз – 2018 в Москве уже назвали провокацией.

В пике даже решили провести в оккупированном Крыму учения противокорабельных ракетных комплексов.

Сухопутная фаза учений продлевается на полигоне Широкий Лан. Здесь уже украинские нацгвардийцы обучают иностранных партнеров тонкостям боя в городе.

Сразу же в атаку идут морские пехотинцы Украины и США. При поддержке украинской бронетехники.

Обязательный элемент обучения – эвакуация условно раненого.

Если на море украинцы пока больше похожи на бедных родственников, то на суше многому могут научить даже американских коллег.

Си Бриз – 2018 только набирает обороты. Впереди еще неделя учений, максимально приближенных к реальным боевым действиям. Чтобы и северный сосед знал, кто к нам с мечом придет, тот тут и утонет.

К слову, как ВСУ отбивают высадку российских войск с моря – учения под Мариуполем.