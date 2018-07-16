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Не исключена военная атака на Мариуполь – Порошенко о планах РФ

Президент Петр Порошенко заявил, что Россия планирует атаку на порт в Мариуполе и, возможно, военную операцию в Азовском море.

Об этом он сказал во время посещения военных учений Си Бриз-2018, передает пресс-служба президента.

По его словам, после оккупации Россией Крыма обстановка в черноморском регионе крайне напряженная и РФ постоянно увеличивает свои военное группировки на оккупированных территориях.

Петр Порошенко также добавил, что в последнее время значительно усилено присутствие российской группировки в Азовском море.

– Россияне сейчас начали осуществлять незаконную остановку, досмотр в Азовском море кораблей, следующих в украинские порты. Причем, как под украинским флагом, так и иностранные, – рассказал он.

– Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать порты Украины в Азовском море, осуществить эскалацию напряжения, не исключено, провести военную операцию, атаки на Мариуполь, где осуществляется экспорт продукции черной металлургии, атаки на другие порты Азовского моря, – заявил президент.

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Именно поэтому, по его мнению, очень важна боеготовность Военно-морских сил Украины. Он отметил, что совместные учения украинских военных с коллегами из НАТО и с союзниками по безопасности в Черноморском регионе способствуют возрождению ВМС Украины.

Напомним, Россия задержала два судна у берегов Украины в Азовском море.

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