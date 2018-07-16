Погода в Украине на сегодня, 16 июля (КАРТА)

16 июля на всей территории Украины ожидаются дожди с грозами. Сухо будет только на юге страны.
Сухо будет только на юге страны.Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ветер северо-западный, 5-10 м/сек.
Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью 13-15°С, днем 21-25°С; на остальной территории ночью 15-19°С, в южной части местами 20-21°С, днем 23-26°С, на юге страны до 29°С.
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В Киеве ночью без осадков, днем дождь, гроза.
Температура ночью 15-17°С, в день 23-25°С.
К слову, ранее появился подробный прогноз погоды в Украине на июль.
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