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Путин по сути предложил выполнение решения Стокгольмского арбитража

Владимир Путин во время встречи с Дональдом Трампом заявил о готовности сохранения транзита газа через Украину при выполнении определенных условий. Украина тоже ждет их выполнения, заявила вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе эксклюзивно Фактам ICTV перед эфиром Свободы слова на ICTV.

Путин заявил, что Россия будет продолжать транспортировку голубого топлива через территорию Украины в случае урегулирования спора в Стокгольмском арбитраже. На данный момент два из трех таких споров уже урегулированы и РФ должна поставлять в Украину газ по определенной арбитражем цене и выплатить компенсацию стране в 2,6 миллиарда гривен.

– Интересно, насколько те представители Кремля, которые будут принимать участие в трехсторонних консультациях, будут готовы выполнять те установки, которые сегодня услышали от Путина. Он, по сути, предложил, как мы услышали, выполнение решений Стокгольмского арбитража, – рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Завтра в Берлине состоятся трехсторонние консультации между Украиной, РФ и ЕС об условиях транспортировки российского газа в европейские страны по украинским газопроводам с 2020 года.

Ранее Факты ICTV писали, что говорили об Украине Трамп и Путин.

Фото: dreamstime

 

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