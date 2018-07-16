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Трамп не сдал ни одной позиции по Украине – Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что президент США Дональд Трамп продолжает поддерживать Украину.

Петро Порошенко

Президент Петр Порошенко в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил, что президент США Дональд Трамп не сдал ни одной позиции по Украине.

– По сегодняшней пресс-конференции (Трампа и Путина. – Ред.), о том, что там не было Украины – Украина там точно была. Очень хорошо, что президент Трамп не сдал ни одной позиции по Украине, – сказал Порошенко.

Изменится ли ситуация в Украине к лучшему после встречи Трампа и Путина?

  • Ничего не изменится 36%, 16 голосов
    16 голосов 36%
    36%
  • Нет 29%, 13 голосов
    13 голосов 29%
    29%
  • Да, будет прогресс 29%, 13 голосов
    13 голосов 29%
    29%
  • Наоборот. Стоит ожидать обострения 7%, 3 голоса
    3 голоса 7%
    7%
Всего голосов: 45

Он добавил, что Трамп в результате встречи заявил, что Крым является украинским. А ответ Путина стал еще одним доказательством незаконности аннексии полуострова.

– Помните ответ Путина – он ​​смешной, я не думаю, что пока все это заметили: “Мы, имеется в виду россияне, провели референдум и захватили его”. Не украинцы, не украинская власть, а они провели референдум. И это является еще одним убедительным доказательством незаконности аннексии и мы должны объединить усилия для того, чтобы вернуть Крым, – сказал глава государства.

Читайте: Крым, газ и Донбасс. Что Трамп и Путин говорили об Украине

К слову, президент Петр Порошенко заявил, что Украина является одним из крупнейших приоритетов США.

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