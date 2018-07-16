В Харькове арестовали водителя, сбившего насмерть 5-месячного малыша

Водителя, который сбил женщину с 5-месячным младенцем в Харькове, взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

– Киевский районный суд г. Харькова по требованию прокуратуры избрал для водителя, повлекшего смертельное ДТП на пр. Гагарина, меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога, – говорится в сообщении.

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Напомним, 14 июля в Харькове водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил 20-летнюю женщину с младенцем в коляске.

5-месячный малыш скончался в больнице от травм. Экспертиза показала, что водитель был трезв.

Продолжается досудебное расследование. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Фото: Прокуратура Харьковской области