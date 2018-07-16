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Украина остается среди первых приоритетов США – Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина является одним из крупнейших приоритетов США.

Петро Порошенко

Президент Петр Порошенко в эфире программы Свобода слова заявил, что Украина остается в числе первых приоритетов США и НАТО.

– Основываясь на моей встрече с Трампом, которая состоялась накануне на саммите Украина-НАТО и документах саммита, – Украина была и остается среди первых приоритетов НАТО и США. А то, что там много говорил Путин, то очевидно, что это ему хотелось, – прокомментировал Порошенко сегодняшнюю встречу президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

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К слову, президент Петр Порошенко заявил, что Россия планирует атаку на порт в Мариуполе и, возможно, военную операцию в Азовском море.

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