Украине надо использовать свое выгодное местоположение и ресурсы – девелопер Игорь Никонов

Для того, чтобы привлечь зарубежные инвестиции в страну, необходимо использовать все преимущества страны – выгодное местоположение, сырье и человеческий потенциал.

Об этом в интервью заявил президент девелоперской компании K.A.N. Development Игорь Никонов.

По его словам, расположение Украины одно из лучших в Европе, поскольку в нашей стране пересекаются торговые пути Востока и Запада. Также Украина славится полезными ископаемыми и сельскохозяйственным сырьем.

– Я считаю, что у нас много сфер, где можно не только перерабатывать сырье, но и создавать собственные производства. Например, фармакология, сельское хозяйство. Традиционно в мире ценится и украинское образование, – подчеркнул Никонов.

Он напомнил, что в Украине запрещено продавать сельскохозяйственные земли, и на данный момент стоимость цены гектара земли составляет $500. При этом в Польше стоимость земли в 20 раз выше – на уровне $10000/га. Учитывая, что земельный банк в Украине составляет 41 млн га, потенциал, который есть в этой сфере и не используется, составляет $410 млрд.

Не менее важным, по словам Никонова, является человеческий фактор: в Украине одни из самых профессиональных, квалифицированных и дисциплинированных работников. Особенно это видно по сфере строительства, в которой украинские специалисты считаются лучшими в мире.

Говоря о развитии рынка недвижимости в Украине, Игорь Никонов подчеркнул, что он зависит от уровня жизни и потребления в стране.

– Недвижимость – показатель платежеспособности населения: чем выше уровень потребления, тем лучше развит девелопмент. Чем динамичнее ведется коммерческая деятельность в стране, тем выше спрос на объекты офисной недвижимости, – подчеркнул Никонов.

Бизнесмен отметил, что в последнее время ситуация на рынке недвижимости улучшилась, что можно проследить по столице. Если раньше в Киеве строили и продавали порядка 1,2 млн кв. м жилья в год, то сейчас эта цифра увеличилась до 2 млн.

Игорь Никонов убежден: для того, чтобы экономика развивалась, а люди имели возможность покупать жилье, необходимо давать свободу малому бизнесу и развивать средний класс.

– Крупный бизнес в Украине, который принадлежит нескольким олигархам, теряет свою силу, темпы производства и активы. Это закономерно, поскольку крупным предприятиям сложно угнаться за веяниями времени. Поэтому они технологически устарели. И здесь свое слово должны сказать новые бизнесмены, которые динамично развивают средний бизнес, – уверен Никонов.

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По его словам, у украинцев есть все необходимое, чтобы производить и создавать новые рабочие места. То, насколько динамично развивается малый и средний бизнес, можно увидеть на примере новых пекарен, мастерских, кофеен и т.д.

Сам Никонов считает, что крупный бизнес тоже должен помогать мелкому и среднему, поддерживая отечественного производителя.

– Я, конечно, способствую развитию украинского производства. На моих предприятиях работает более 10000 человек, и мы строим жилые комплексы целыми кварталами. И мы всегда отдаем предпочтение нашим материалам перед импортными, – заявил Игорь Никонов.

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