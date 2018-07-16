Уличная еда 2018: сосиски в тесте и шаурма с трюфелями

Бешеный ритм современной жизни способствовал созданию индустрии быстрого питания по дороге из одного места в другое. Относительно новое в Украине направление уличной еды стремительно развивается. О национальных особенностях питания и как поесть на ходу вкусно и безопасно, узнали Факты ICTV.

Уличная еда – это перехватить мороженое в жаркий летний день. В то же время это может быть возможностью попробовать что-то новое, например, жареную лапшу и веганские хот-доги. В Украине сегодня в киосках можно найти гастрономические новинки для любого гурмана.

Что такое уличная еда

Пирожки, жареные дома, и хот-доги на выбор с майонезом или кетчупом. Именно так в основном выглядело явление стрит-фуд в Украине еще каких-то 5-6 лет назад. Быстро поесть можно было разве что на скорую руку приготовленным из полуфабрикатов фаст-фудом или рискнуть и купить домашние изделия из теста.

Сейчас же в крупных городах без проблем можно найти киоски не только с шаурмой и бургерами, но и с более интересными блюдами. В Киеве сейчас рядом с уже привычными хот-догами, торгуют бельгийскими вафлями и фалафелями.

Главная философия явления уличной еды – это возможность без затрат времени приобрести полноценный обед. При этом выбор не ограничивается вредными жареными на фритюре овощами или пирожками.

Национальные особенности

Стрит-фуд – это еще культура и образ национальной идентификации. Тренд, который начал распространяться по миру со США, в каждой отдельной стране приобретает свои уникальные особенности. Например, в Украине уже классикой стала легендарная Киевская перепичка. Заведение, предлагающее сосиски в тесте – уже три десятка лет не теряет своих поклонников.

Тренд уличной еды у нас начал набирать популярность в начале 2010-х годов. Сейчас в Украине проводят тематические фестивали. Если в первые годы собрать пару десятков участников для таких событий было вызовом, то сейчас из-за большой популярности организаторы выдвигают определенные условия к ним. Среди них:

Оптимальное соотношение цена-качество;

Демократичная ценовая политика;

Цель участия – не заработок, а презентация заведения потенциальным клиентам.

О популярности таких заведений питания говорит не только их количество на улицах украинских городов, но и появление обозревателей точек стрит-фуда.

В начале этого лета, например, в Киеве заработал сервис StreetЕДА|Киев. В Телеграм организаторы оценивают качество продукции и сервис различных городских учреждений уличной еды. У проекта уже несколько тысяч подписчиков.

По наблюдениям авторов, украинцы больше всего любят уже привычную для нас уличную еду. Маркетолог Татьяна Футрук называет самые популярные позиции в меню:

– Самые лидирующие позиции занимают такие блюда, как шаурма, фалафель, бургеры и хот-доги. Тем не менее, хватает разнообразия и можно без проблем найти вегетарианские блюда и необычные для стрит-фуда супы, лапшу, или даже устрицы.

Стрит-фуд – это еще и разнообразие. В борьбе за кошельки и желудки клиентов, владельцы киосков уличной еды придумывают все новые и новые рецепты. Например, в Киеве авторы того же StreetЕДА|Киев, нашли точку, где предлагают шаурму под соусом из белых трюфелей.

Стрит – не значит джанк

Джанк-фуд – еда, которая кроме калорий, не имеет ценности для человеческого организма. Как правило, такие продукты содержат много жира и сахара. Эксперты в области гастрономии развеивают миф о том, что уличная еда – это обязательно жареное, с стекающим маслом и килограммами скрытого сахара, блюдо.

Основной фактор пользы уличной еды – это ингредиенты и способ приготовления. Блюд, которые позиционируются как источник здоровых калорий, в среде стрит-фуд очень мало. Однако, это не значит, что найти компромисс между вкусом, скоростью приготовления и пользой в киосках уличной еды невозможно.

Примерами полезных блюд могут быть веганские бургеры и супы азиатской кухни. Как вариант, это может быть фалафель. Котлета, хотя и жарится, состоит из бобовых и заворачивается в пресное тесто, чаще всего – лаваш.

Безопасная уличная еда

Высокая конкуренция среди точек уличной еды – не гарантия качества блюд. При выборе киоска, необходимо обращать внимание не только на меню, а и на некоторые атрибуты заведения.

Например, если еду продают в небольшом прицепе, возникает вопрос, откуда заведение берет воду для приготовления и насколько правильными гигиенически являются условия работы. Безопаснее в таком случае выбрать стационарное заведение. Другой вопрос – ответственность поваров.

– Санитарные нормы сложно отследить. Ведь последние несколько лет действует мораторий на проверки. Единственный критерий – медицинские книги сотрудников. Их получить очень легко, но, тем не менее, никто даже этим не занимается. Мы знаем сейчас, что из десятка опрошенных заведений, только в одном у работника была медкнижка, – рассказал соучредитель проекта StreetЕДА|Киев Андрей Футрук.

Другой фактор – сами продукты. Летом, когда высокая температура воздуха сокращает срок жизни ингредиентов блюд, необходимо с осторожностью относиться к мясной пище.

Медицинский эксперт Денис Павловский советует доверять тем точкам, где покупатели могут увидеть лицензию.

– Покупать продукты можно только там, где есть возможность проверить накладные с датой поставки товара, сертификаты качества ингредиентов, которые должны предоставлять по требованию.

В целом же каких-то отдельных правил для уличных заведений питания эксперты не выделяют. Советуют выбирать чистые на вид и уже известные точки, которые отвечают за качество пищи и берегут собственную репутацию. Ведь определить на 100% заранее, безопасный киоск или нет, потребителю невозможно.

Культ уличной еды

В Америке и странах Европы, откуда страсть к уличной еде пришла в Украину, стрит-фуд – это не столько способ питания, сколько философия. Есть мнение, что лучшего способа познакомиться с местной культурой, чем попробовав местную уличную еду, не существует.

Например, в Швеции на улице легко приобрести жареную сельдь с хлебом, в Великобритании – рыбу с картошкой, а в Италии – известное на весь мир мороженое джелато.

В то же время уличная еда за рубежом стала способом интеграции других культур в национальную. Не секрет, что многие киосков стрит-фуда открывают именно иностранцы и продают там свои национальные блюда: турецкую шаурму, мексиканские тако или японский рис.

В отличие от Украины, где уличная еда – это скорее рацион выходного или туристического дня, за рубежом у фуд-траков ежедневно можно встретить как студентов, так и офисных работников в деловых костюмах. Стрит-фуд стал неотъемлемой частью повседневной жизни европейцев и американцев. Там уже оценили преимущества уличной еды: удобство, вкус и разнообразие.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк