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Выставка цветов на Певческом поле: когда работает и цена билетов

Выставка цветов Мир великанов на Певческом поле продлена до 22 июля. Посетить ее можно в любой день с 9.00 до 21.00 по улице Лаврской, 33.

выставка цветов

Здесь можно увидеть инсталляции разнообразных предметов быта гигантского человека: от огромной швейной машинки до малярного стола великана.

– Кроме цветочных композиций, посетители смогут насладиться отдыхом в парке. Работает зона аттракционов для детей, где можно будет даже забронировать няню. Всей семьей можно будет посетить крупнейший в столице веревочный парк, покататься на 70-метровой тюбинг-горке, посмотреть фильм в кинотеатре под открытым небом, – отметил руководитель компании-оператора Певческого Поля Grand Event Денис Погорелко.

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Вход на выставку составляет 50 гривен для взрослых и 25 гривен для детей.

Для детей до 7 лет, пенсионеров, участников АТО, инвалидов 1 и 2 группы и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС – вход бесплатный.

Напомним, выставка цветов Мир великанов открылась 15 июня.

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