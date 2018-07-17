4 крупнейшие достижения Украины по версии президента

Европейские успехи Украины, борьба с коррупцией и нацбезопасность – самые значительные достижения Украины последних лет. Такое мнение Петр Порошенко выразил во время эксклюзивного комментария Фактам ICTV после эфира Свободы слова на ICTV.

Крупнейшими успехами страны президент считает четыре достижения. Это:

безвиз

начало функционирования соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли

создание антикоррупционной структуры, начиная от создания электронных деклараций и заканчивая возникновением Антикоррупционного суда

достижения в национальной безопасности и развитие армии

Кроме того, Украина имеет положительные изменения и в экономической сфере:

– Это автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость, которое ограничивает коррупционные риски. Я уверен, что это также и реформа в энергетике.

Все эти успехи дают надежду, что после следующих президентских выборов Украина получит четкую перспективу членства в ЕС и НАТО, считает Петр Порошенко.