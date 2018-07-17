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Для “невидимых” туристов: в Евпатории на пляже выложили “Крымнаш”

В сети появились новые фотографии пляжей аннексированного Россией Крыма, на которых можно увидеть отсутствие туристов в Евпатории.

евпатория

Фотографии опубликованы в Twitter RoksolanaToday&Крым.

На фото видно, что пляжи, которые раньше были битком забиты отдыхающими, сейчас полупустые.

Также на этом пляже недалеко выложено большими буквами “Кримнаш”.

Читайте: Выжженное поле: Крым превращается в пустыню

– Заозерное, Евпатория. Пик сезона. Вон те буквы с пляжа зимой будем грызть,- говорится в подписи под фото.

Напомним, вчера сервис Booking.com исключил возможность бронировать жилье в аннексированном Россией Крыму.

Фото: Twitter/Roksolana Today&Крим.

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