Сутки на Донбассе: 19 обстрелов, ранен военный

За минувшие сутки боевики 19 раз стреляли по позициям ВСУ на Донбассе, в том числе 1 раз из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Один украинский военный получил ранение.

16 июля ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

Боевики проявляли активность на отдельных направлениях и вели огонь по защитникам Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Невельского, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Водяного, Гнутово, Лебединского, Широкиного, сообщает штаб ООС.

В районе Гнутово враг применил 82-мм миномет, выпустив в сторону наших защитников 3 мины.

Своими активными действиями противник пытался заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь.

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Вследствие вражеского огня был ранен один из наших защитников.

По данным разведки, двое оккупантов были ранены.

Ранее боевики 29 раз обстреляли позиции сил ООС на Донбассе с использованием запрещенного вооружения.

Фото: Минобороны