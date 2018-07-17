Джек-пот! Сколько миллионов заработало метро Киева перед подорожанием проезда

В пятницу, 13 июля, киевляне пополнили свои карточки метро почти 6 млн поездок.

– В прошлую пятницу наши пассажиры пополнили свои карточки метро на 5 971 525 поездок. Из них 4 миллиона 568 тысяч 800 поездок по тарифу 4,5 грн, – сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Читайте: Метро на Виноградарь: сколько будут строить и какая цена

Таким образом только в пятницу Киевский метрополитен продал поездок минимум на 26, 8 млн гривен.

Напомним, 14 июля в Киеве проезд на всех видах общественного транспорта подорожал до 8 грн. Это касается и метро, ​​но есть способы сэкономить. Факты ICTV выяснили, как это сделать.