Электронные и беспилотные: Антонов будет делать воздушные такси

Украинская государственная компания Антонов начала стратегическое сотрудничество со швейцарской компанией Air-ion Technologies SA по созданию гибридных и полностью электрических беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает пресс-служба Антонова.

Меморандум о сотрудничестве компании подписали во время аэросалоне Фарнборо-2018 в Великобритании.

Запланировано производство четырех типов БПЛА с максимальным взлетным весом 1500 кг и крейсерской скоростью 185 км / ч.

– Антонов будет участвовать в разработке планера этих летательных аппаратов, изготовлении опытных образцов, проведении их испытаний, сертификации, а в перспективе на производственных мощностях ГП Антонов планируется наладить линию по серийному производству БПЛА, – говорится в сообщении.

В украинской компании сообщают, что рынок беспилотных аппаратов в мире вырастет с 17800000000 долларов в 2017 году до 215 000 000 000 долларов в 2023 году.

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Напомним, в Украине ограничили полеты беспилотников.