“Фокус с Буком”: что известно о катастрофе MH17 спустя четыре года

Четыре года после падения MH17 – обвинений в гибели 298 человек до сих пор не предъявлено, но все собранные доказательства доказывают – вина лежит на России.
Совет безопасности Нидерландов в докладе об обстоятельствах аварии Боинга-777 назвал причиной катастрофы попадание в лайнер ракеты класса земля – воздух, которую выпустили из установки Бук.
Причастность к атаке пророссийских боевиков на Донбассе доказывает и международная экспертно-журналистская расследовательская группа Bellingcat, которая опирается на данные из открытых источников: фото и видео из соцсетей, а также коммерческие спутниковые снимки.
Россия также выдала себя, когда в ночь на 17 июля 2014 запретила полеты гражданской авиации на границе с Украиной на высоте менее 16150 метров. Это максимальная высота поражения ЗРК Бук.
Катастрофа Боинга – как это происходило
Утром 17 июля 2014 (здесь и далее указано местное время) установка находилась в Донецке. Там Бук поместили на платформу грузовика. Оттуда он направился на восток через территорию, подконтрольную пророссийским боевикам. Номер Бука был замазан, однако Bellingcat удалось узнать установку по вмятинами и следам краски.
Днем того же дня грузовик с Буком прибыл в город Снежное, находящийся примерно в 80 км от Донецка. Оттуда установка своим ходом двинулась на юг.
Около 16:20 17 июля Бук сбил Боинг авиакомпании Malaysian Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту рейса MH17 было 298 человек. 196 из них были гражданами Нидерландов. Все они погибли.
Как Бук попал на Донбасс
В период с 23 по 25 июня 2014 военнослужащие 53-й зенитно-ракетной бригады перегнали несколько транспортных средств к российско-украинской границе. Среди них была ракетная установка Бук под номером 332.
Бук под номером 332 на территории России в 2012 году
Кто отвечал за транспортировку Бука
За транспортировку установки на Донбасс отвечал российский офицер в отставке Сергей Дубинский с позывным Хмурый, утверждала группа Bellingcat. В 2014 году Дубинский был начальником разведки в подразделении сепаратистов, которое возглавлял Игорь Стрелков (Гиркин).
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2017-2018: четвертый год после катастрофы MH17
- Министры иностранных дел Украины, Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов подписали Меморандум о взаимопонимании между правительствами этих стран на счет политической поддержки уголовного преследования лиц, виновных в катастрофе рейса MH17 17 июля 2014.
- Парламент Нидерландов решил, что обвинительные приговоры по делу о катастрофе рейса МН17 на Донбассе могут быть выполнены в Украине.
- Компания Bellingcat, которая занимается расследованием катастрофы МН17, возмущена обвинениями в использовании “фальшивых” доказательств и призывает представительство РФ в ООН дать показания.
- Группа из 270 родственников нидерландских жертв катастрофы MH17 подаст жалобу против России в Европейский суд по правам человека.
- На изображениях с радаров, которые Россия передала Международной следственной группе по расследованию катастрофы самолета рейса MH17, не зафиксирован запуск ракеты комплекса Бук. Однако это не значит, что его не было, заявила Следственная группа.
- Ракетную установку, с которой сбили малазийский Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донбассом, перебросили на территорию Украины из России, заявила разведка Великобритании.
- Стало известно, что к сбиванию MH17 вероятно причастен главный инспектор Центрального военного округа, генерал-полковник Николай Ткачев с позывным “Дельфин”.
- 15 июля 2018 года министры иностранных дел Большой семерки в очередной раз призвали Россию добросовестно сотрудничать с Австралией и Нидерландами, чтобы объяснить и решить все вопросы по российскому ЗРК БУК.
- Палата представителей Нидерландов признала ответственность России за катастрофу MH17.
Как известно, уголовный процесс по делу катастрофы рейса МН17 будет проходить в суде в Нидерландах.
Фото: Bellingcat, Getty Images