“Фокус с Буком”: что известно о катастрофе MH17 спустя четыре года

Четыре года после падения MH17 – обвинений в гибели 298 человек до сих пор не предъявлено, но все собранные доказательства доказывают – вина лежит на России.

Совет безопасности Нидерландов в докладе об обстоятельствах аварии Боинга-777 назвал причиной катастрофы попадание в лайнер ракеты класса земля – ​​воздух, которую выпустили из установки Бук.

Причастность к атаке пророссийских боевиков на Донбассе доказывает и международная экспертно-журналистская расследовательская группа Bellingcat, которая опирается на данные из открытых источников: фото и видео из соцсетей, а также коммерческие спутниковые снимки.

Россия также выдала себя, когда в ночь на 17 июля 2014 запретила полеты гражданской авиации на границе с Украиной на высоте менее 16150 метров. Это максимальная высота поражения ЗРК Бук.

Катастрофа Боинга – как это происходило

Утром 17 июля 2014 (здесь и далее указано местное время) установка находилась в Донецке. Там Бук поместили на платформу грузовика. Оттуда он направился на восток через территорию, подконтрольную пророссийским боевикам. Номер Бука был замазан, однако Bellingcat удалось узнать установку по вмятинами и следам краски.

Днем того же дня грузовик с Буком прибыл в город Снежное, находящийся примерно в 80 км от Донецка. Оттуда установка своим ходом двинулась на юг.

Около 16:20 17 июля Бук сбил Боинг авиакомпании Malaysian Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту рейса MH17 было 298 человек. 196 из них были гражданами Нидерландов. Все они погибли.

Как Бук попал на Донбасс

В период с 23 по 25 июня 2014 военнослужащие 53-й зенитно-ракетной бригады перегнали несколько транспортных средств к российско-украинской границе. Среди них была ракетная установка Бук под номером 332.

Бук под номером 332 на территории России в 2012 году

Кто отвечал за транспортировку Бука

За транспортировку установки на Донбасс отвечал российский офицер в отставке Сергей Дубинский с позывным Хмурый, утверждала группа Bellingcat. В 2014 году Дубинский был начальником разведки в подразделении сепаратистов, которое возглавлял Игорь Стрелков (Гиркин).

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2017-2018: четвертый год после катастрофы MH17

Палата представителей Нидерландов признала ответственность России

Как известно, уголовный процесс по делу катастрофы рейса МН17 будет проходить в суде в Нидерландах.

Фото: Bellingcat, Getty Images