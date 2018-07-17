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ФСБ получила секретные данные наблюдателей ОБСЕ в Украине

Внутренние документы наблюдателей СММ ОБСЕ в Украине просочились в российскую внутреннюю разведывательную службу ФСБ.

Об этом сообщает Остров со ссылкой на расследование ARD magazine Fakt.

Речь идет о внутренних отчетах миссии о событиях на оккупированных территориях Донбасса, а также о данных о коммуникации первого заместителя главы СММ Александра Хуга. Также среди документов – мини-досье на членов миссии. В частности, описаны их черты характера, склонность к употреблению алкоголя, финансовое положение, типы женщин, которые им нравятся, и тому подобное.

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Согласно исследованию, документы, возможно, были направлены российским агентам одним из сотрудников миссии ОБСЕ.

На это сообщение отреагировала в Facebook пресс-служба СММ ОБСЕ. Миссия пообещала изучить данное заявление.

– Миссия обеспокоена любыми возможными нарушениями безопасности и намерена тщательно изучить все заявления в соответствии с установленными процедурами, – заявили в СММ ОБСЕ в Украине.

Ранее Факты ICTV писали, что первопричинами насилия на Донбассе после объявления перемирия является близкое расположение позиций вооруженных сил и вооруженных формирований, а также размещение тяжелого вооружения.

Фото: Dreamstime.

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