Хлора для обеззараживания воды в Киеве хватит на месяц – Киевводоканал

В Киевводоканале утверждают, что запасов хлора для обеззараживания воды в Киеве хватит только на месяц.
В Киевводоканале заявили, что у них осталось запасов жидкого хлора для обеззараживания воды в столице Украины всего на один месяц, сообщает УНН.
– Киевводоканал обладает запасом жидкого хлора для обеззараживания городской воды всего на 1 месяц, – говорится в сообщении.
Для приготовления питьевой воды для киевлян, используется вода из Днепра, Десны и артезианских скважин и все они требуют обеззараживания.
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К слову, Факты ICTV выясняли, действительно ли вся Украина рискует остаться летом без чистой воды из-за остановки производства жидкого хлора.
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