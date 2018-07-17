Хлора для обеззараживания воды в Киеве хватит на месяц – Киевводоканал

В Киевводоканале утверждают, что запасов хлора для обеззараживания воды в Киеве хватит только на месяц.

В Киевводоканале заявили, что у них осталось запасов жидкого хлора для обеззараживания воды в столице Украины всего на один месяц, сообщает УНН.

– Киевводоканал обладает запасом жидкого хлора для обеззараживания городской воды всего на 1 месяц, – говорится в сообщении.

Для приготовления питьевой воды для киевлян, используется вода из Днепра, Десны и артезианских скважин и все они требуют обеззараживания.

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К слову, Факты ICTV выясняли, действительно ли вся Украина рискует остаться летом без чистой воды из-за остановки производства жидкого хлора.