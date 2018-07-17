Мощный ливень затопил Хмельницкий накануне вечером.
После каждой грозы, когда выпадает большое количество осадков – Хмельницкий оказывается под водой. Традиционно после ливня накануне вечером подтопило центр и район одного из автовокзалов.
“Хмельнеция”: после сильного ливня Хмельниций ушел под воду / 2 фотографии
Кое-где вода доходила людям по колено. И смывала даже номерные знаки на машинах. Пользователи социальных сетей в шутку называли свой город “Хмельнеция”.
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Напомним, синоптики предупреждают сегодня о ливнях практически по всей территории Украины.
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