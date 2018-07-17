На месте Жулян хотят построить микрорайон – депутат Киевсовета

За атаками силовиков на аэропорт Киев могут скрываться попытки выноса объекта за пределы города, чтобы затем застроить его территорию высотками.

Об этом заявил депутат Киевсовета от фракции Объединение Самопомощь, член комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Константин Богатов, передают Украинские новости.

– Это, возможно, попытка эту территорию в черте города получить под какое-то другое строительство, – предполагает он.

В Киевсовете утверждают, что за последние 8 лет аэропорт Киев из убыточного неработающего предприятия превратился в современный международный аэропорт с двухмиллионным пассажиропотоком в год. Только в казну города за этот период было перечислено 300 млн грн в виде налогов. Этот результат был достигнут благодаря частным инвестициям, которые городу удалось привлечь в 2010 году.

– Эту историю сейчас развивают частные инвесторы, и пусть развивают. Тем более, аэропорт сейчас в хорошем качестве, в хорошем управлении, платит в бюджет деньги. Судя по размеру налогов, управляется эффективно, – говорит Богатов.

Однако теперь, утверждает депутат, когда предприятие успешно работает и приносит доход, кому-то не дает покоя то ли сам актив, то ли дорогостоящая киевская земля под аэродромом. Есть намерения передать аэропорт в другие руки или же вовсе, обанкротив его, возвести на этом месте жилой массив. А замену Жулянам якобы предполагают построить за городом. Именно с этим может быть связано давление, которое сейчас оказывается на инвестора.

– Мы находимся не в той ситуации, когда можем разбрасываться любыми бюджетными поступлениями. Город не в той ситуации, когда мы можем самостоятельно поднимать такие крупные проекты, как строительство нового аэропорта. Мы должны сохранять то, что есть, – говорит Константин Богатов.

По его словам, альтернативы Жулянам сейчас нет, любые разговоры о переносе аэропорта – это манипуляция с целью отобрать землю, оставив горожан без удобного аэропорта.

– Если мы его попытаемся вынести, то вряд ли найдем инвестора, который с нуля за городом что-то построит. Потому что пригородная земля тоже очень дорогая, площадь нужна огромная. Нужно строить маршруты, чтобы люди туда поехали. Это будет все долго, дорого, и мы не найдем такого инвестора. А Борисполя городу мало, – комментирует Богатов.

Напомним, в отношении передачи аэропорта в частное управление проводится расследование НАБУ. 14 июня детективы бюро проводили в здании аэропорта обыски – почти сутки 130 сотрудников аэропорта удерживались без связи в своих кабинетах, что стало причиной аварии с самолетом авиакомпании Браво.

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– Во время посадки в сильную грозу самолет с 169 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Ситуация осложнялась повышенной угрозой взрыва: на борту самолета находилось 4 тонны авиационного горючего. В это время руководство аэропорта, которое, по сути, находилось в заложниках у силовиков, не имело возможности принять соответствующие погодной ситуации меры, – отметили в пресс-службе аэропорта.

Одна из ключевых претензий силовиков – низкая арендная ставка, которую платит частный инвестор за аренду хозпомещений и взлетно-посадочной полосы. По информации НАБУ, второй претендент на инвестдоговор, российская компания, принадлежащая олигарху из окружения Путина, предлагала арендную ставку вдвое выше.