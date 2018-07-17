НАТО не отдаст право Путину останавливать украинское движение – Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что Путин не сможет остановить украинское евроатлантическое движение.

Президент Петр Порошенко в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил, что НАТО не позволит России остановить движение Украины.

– Хочу напомнить, что Путин напал на нас именно тогда, когда мы имели внеблоковый статус. Именно поэтому сейчас надо провести реформы… НАТО не собирается отдавать право РФ и Путину останавливать евроатлантическое движение Украины, – заявил Порошенко.

Он добавил, что сегодня более половины украинцев поддерживают евроатлантическую интеграцию, а российской пропаганде никто не верит.

– Народ заставит политиков делать то, что нужно. НАТО сегодня – это мир. Мы бы были членами НАТО – была бы сегодня агрессия России – точно нет. Была бы незаконная аннексия Крыма – точно нет. И поэтому мы будем голосовать не за НАТО или против, а за мир, за европейский путь Украины. Тогда оно будет легче, – сказал президент.

Изменится ли ситуация в Украине к лучшему после встречи Трампа и Путина? Ничего не изменится 36%, 16 голосов 16 голосов 36% 36%

Нет 29%, 13 голосов 13 голосов 29% 29%

Да, будет прогресс 29%, 13 голосов 13 голосов 29% 29%

Наоборот. Стоит ожидать обострения 7%, 3 голоса 3 голоса 7% 7% Всего голосов: 45 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

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Глава Украины отметил, что за последние полтора месяца дважды звонил Путину. Разговоры касались освобождения заложников, после чего омбудсмену Людмиле Денисовой обещали полный доступ к политзаключенным. Свое слово президент РФ не сдержал.

– Вы знаете сколько с Путиным достигали договоренности о перемирии? 15 раз. В последний раз – выстрелы возобновились через 15 минут, – добавил Порошенко.

К слову, президент Петр Порошенко заявил, что президент США Дональд Трамп продолжает поддерживать Украину.