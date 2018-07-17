Нацбанк презентовал банкноту номиналом 20 грн образца 2018 года. Банкноты с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты введут в обращение с 25 сентября.

Новую банкноту Нацбанк презентовал 17 июля на пресс-конференции.

– Изначально НБУ планирует изготовить и ввести в обращение около 5 млн банкнот нового образца для дальнейшего распределения между банками, которые, в свою очередь, обеспечат новыми банкнотами Украину, – сказал директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.



Фото: НБУ Нацбанк презентовал новые 20 гривен 2018 года: когда введут в обращение / 2 фотографии

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По его словам, с обновлением дизайна и системы защиты банкнот Нацбанк стремится повысить их надежность.

– Каждый центральный банк обновляет денежные знаки с определенной периодичностью, чтобы минимизировать или сделать невозможными попытки подделать банкноты, – подчеркнул он.

Напомним, с 1 июля в Украине начали округлять общие суммы в чеках – из-за прекращения чеканки монет мелкого номинала.