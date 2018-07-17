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Погоня, таран и абордаж: рыбпатруль задержал браконьеров под Киевом

Во время ночного рейда на Киевском водохранилище сотрудникам рыбоохранного ведомства пришлось брать на абордаж лодку с браконьерами.

Соответствующее видео опубликовал у себя в Facebook начальник столичного патруля Госагентства рыбного хозяйства Владимир Мухин.

При этом задачу рыбпатруля усложняло то, что погоня за браконьерами происходила ночью.

Читайте: Осталась только голова: в Африке львы съели браконьера

– Ночная погоня на скорости 70 км/час… Таран… Абордаж… Задержание, – прокомментировал Мухин видео.

Напомним, Верховная Рада Украины ужесточила наказание за незаконную вырубку и контрабанду леса.

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