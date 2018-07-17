Политзаключенные и осужденные в РФ: когда состоится масштабный обмен и освободят ли Сенцова

Украинские переговорщики предложили расширить список для обмена, включив в него еще 13 россиян.

Митинги и перформансы для спасения украинского режиссера произошли и по всему миру в его 42-ой день рождения.

Состоится ли масштабный обмен политзаключенных Кремля на осужденных в Украине граждан России?

Одна из причин торможения переговоров об обмене – чемпионат мира по футболу. Говорит известный адвокат Марк Фейгин.

Напоминание о масштабных нарушениях прав человека во время мундиаля Путину точно не нужны.

Среди тех, кого украинские переговорщики включили в список на обмен немало одиозных персонажей, некоторые из них заслуживают отдельного внимания. Например, Валерий Гратов, бывший руководитель охраны президента непризнанного Приднестровья, российский офицер и инструктор донбасских боевиков с позывным Саныч, друг Гиви и Моторолы.

Гратов пытался въехать в Приднестровье с Украины по поддельному паспорту, и был задержан пограничниками.

Есть в списке и те, кто начал свою борьбу против Украины еще до войны в Донбассе. Вот Евгений Мефедов, что переехал в Одессу во время площади, участвовал в кровавых событиях 2-го мая.

В свое время в обмен на Надежду Савченко хотели освободить некую Ларису Чубарову.

Она была активисткой антимайдана, комендантом захваченных боевиками населенных пунктов, занималась разведкой и формированием диверсионных групп. Во время обыска у нее нашли взрывное устройство и оружие. Ее подозревали в пытках пленных, позже ее опознали.

Летом 2014 года, Максим, разведчик полка Азов оказался в плену ДНР в Марьинке, где он и увидел Чубарову, когда украинская армия начала освобождение города, Лариса приказала убить всех пленных, в том числе и его.

Чубарова, получила от украинского суда 11 лет лишения свободы.

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Еще один кандидат на обмен – Виктор Агеев.

Захваченный украинскими разведчиками с 93-й бригады в конце июня 2017 года, русский сначала признался, он кадровый военный Вооруженных сил России.

И позже после посещения российского консула, от своих показаний Агеев отказался. Говорит, на момент пребывания на Донбассе из рядов вооруженных сил РФ уже уволился. Мать Агеева не верила, что сын уехал на Донбасс на заработки.

О том, что они в Украине рассказали немало россиян, попавших в руки украинских силовиков. Тот самый наемник Алексей Седиков давал показания о российских офицерах на Донбассе и тактику провокационных обстрелов.

У каждого из заключенных боевиков своя история попадания в украинские тюрьмы.

Есть среди тех, кого предлагают на обмен русским и бывшие украинские военные. По 13 и 14 лет тюрьмы уже получили украинские дезертиры из Крыма Одинцов и Баранов, перешедших на службу в вооруженные силы РФ.

Некоторые из россиян за украинской решеткой сидят уже четвертый год, кто-то был арестован недавно.

Украинские переговорщики предложили расширить список для обмена, включив в него еще 13 россиян.

Но отреагирует ли на это Москва? Узнаем уже на следующей неделе, после мундиаля. Или Путин как в свое время Сталин, считает своих пленных отработанным материалом. Согласно известной цитате вождя народов “У нас нет пленных, есть только предатели и дезертиры”.

К слову, мэр Парижа Энн Идальго в день финала Чемпионата мира по футболу в Москве напомнила об украинском режиссере, политзаключенном Кремля Олеге Сенцове, который голодает уже 63-й день.