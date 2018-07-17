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Порошенко: процесс изменения Конституции должен начаться в сентябре

Процесс фиксации намерений Украины вступить в НАТО должен начаться в ближайшее время. Об этом Фактам ICTV в эксклюзивном комментарии после Свободы слова на ICTV сообщил Петр Порошенко.

О плане закрепить евроатлантические устремления Украины президент сообщил еще весной. По его словам, Украина имеет четкие временные границы подачи изменений. Это должно состояться на следующей парламентской сессии, которая начнется этой осенью.

– Они (изменения – ред.) должны быть проголосованы и направлены в Конституционный суд, получить его решение в первом чтении. И весной (изменения должны быть – ред.) проголосованы во втором чтении, – заявил Петр Порошенко.

Также президент выразил надежду, что изменения, которые получит Конституция Украины, и поддержка населением процессов в направлении вступления Украины в НАТО обретут необратимый характер.

Фото: униан

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