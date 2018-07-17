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Прогноз погоды в Украине на сегодня, 17 июля (КАРТА)

Погода в Украине сегодня, 17 июля, будет теплой. На большей части территории пройдут дожди, местами грозы.

По прогнозам Укргидрометцентра, 17 июля в Украине, кроме юга, кратковременные дожди, местами грозы.

На Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Луганщине, а днем также на Киевщине, Житомирщине, Закарпатье и в Карпатах местами сильные дожди.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°. Днем 20-25°, в южных, Донецкой, Днепропетровской областях 25-30°.

Читайте: Возле Бердянска пронесся смерч

В Киеве кратковременный дождь. Температура ночью 16-18°, днем 22-24°.

Мы также публиковали прогноз погоды в Украине на неделю – до 20 июля.

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