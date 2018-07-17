Путин: РФ и США проработают новые идеи урегулирования конфликта на Донбассе

Россия и США договорились проработать новые идеи по урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях на экспертном уровне.

Об этом президент России Владимир Путин сказал в эфире российского Первого канала.

– Мы говорили по Украине. Там есть некоторые новые идеи по способам урегулирования кризиса на Юго-Востоке страны. Договорились проработать их на экспертном уровне, – сказал он.

Изменится ли ситуация в Украине к лучшему после встречи Трампа и Путина? Ничего не изменится 38%, 27 голосов 27 голосов 38% 38%

Да, будет прогресс 29%, 21 голос 21 голос 29% 29%

Нет 25%, 18 голосов 18 голосов 25% 25%

Наоборот. Стоит ожидать обострения 8%, 6 голосов 6 голосов 8% 8% Всего голосов: 72 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

По его словам, это может стать позитивным элементом движения вперед. При этом других подробностей об этих идеях Путин не раскрыл.

Напомним, вчера презеденты США и РФ провели историческую встречу в формате тет-а-тет в Хельсинки. Мы собрали ключевые тезисы встречи Трампа и Путина.

Фото: Chris McGrath/Getty Images