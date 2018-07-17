Путин: РФ и США проработают новые идеи урегулирования конфликта на Донбассе

Россия и США договорились проработать новые идеи по урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях на экспертном уровне.
Об этом президент России Владимир Путин сказал в эфире российского Первого канала.
– Мы говорили по Украине. Там есть некоторые новые идеи по способам урегулирования кризиса на Юго-Востоке страны.
Договорились проработать их на экспертном уровне, – сказал он.
Изменится ли ситуация в Украине к лучшему после встречи Трампа и Путина?
- Ничего не изменится 38%, 27 голосов27 голосов 38%38%
- Да, будет прогресс 29%, 21 голос21 голос 29%29%
- Нет 25%, 18 голосов18 голосов 25%25%
- Наоборот. Стоит ожидать обострения 8%, 6 голосов6 голосов 8%8%
По его словам, это может стать позитивным элементом движения вперед. При этом других подробностей об этих идеях Путин не раскрыл.
Напомним, вчера презеденты США и РФ провели историческую встречу в формате тет-а-тет в Хельсинки. Мы собрали ключевые тезисы встречи Трампа и Путина.
Фото: Chris McGrath/Getty Images