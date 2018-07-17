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Путин: РФ и США проработают новые идеи урегулирования конфликта на Донбассе

Россия и США договорились проработать новые идеи по урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях на экспертном уровне.

Дональд Трамп і Володимир Путін

Об этом президент России Владимир Путин сказал в эфире российского Первого канала.

– Мы говорили по Украине. Там есть некоторые новые идеи по способам урегулирования кризиса на Юго-Востоке страны.

Договорились проработать их на экспертном уровне, – сказал он.

Изменится ли ситуация в Украине к лучшему после встречи Трампа и Путина?

  • Ничего не изменится 38%, 27 голосов
    27 голосов 38%
    38%
  • Да, будет прогресс 29%, 21 голос
    21 голос 29%
    29%
  • Нет 25%, 18 голосов
    18 голосов 25%
    25%
  • Наоборот. Стоит ожидать обострения 8%, 6 голосов
    6 голосов 8%
    8%
Всего голосов: 72
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По его словам, это может стать позитивным элементом движения вперед. При этом других подробностей об этих идеях Путин не раскрыл.

Напомним, вчера презеденты США и РФ провели историческую встречу в формате тет-а-тет в Хельсинки. Мы собрали ключевые тезисы встречи Трампа и Путина.

Фото: Chris McGrath/Getty Images

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