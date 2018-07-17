РФ будет тянуть с переговорами по газу до решения апелляции по Стокгольмскому арбитражу

Россия заявила о готовности говорить о новых условиях транзита только после получения решения апелляционного суда по жалобе Газпрома на решение Стокгольмского арбитража с Нафтогазом.

Об этом написал коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко в Facebook.

– Позиция российской стороны фактически означает, что настоящие переговоры (а не консультации, как сейчас) фактически возможны не раньше, чем будет получено решение апелляционного суда по Стокгольмскому арбитражу. То есть через 1-1,5 года, – написал он.

По его словам, до этого времени, с позиции России, стороны могут лишь “изучать” новые условия.

– Если кто-то считает такую позицию конструктивной, то логическим следствием должно быть приостановлении строительства Северного потока-2 – по крайней мере, на те же 1,5 года “для изучения ситуации, – подчеркнул Витренко.

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Коммерческий директор НАК отметил, что позиция Украины и Европейской комиссии на встрече была очень конструктивной: “максимальное применение европейских правил, которые на деле, а не только на словах, обеспечивают баланс интересов сторон”.

Витренко добавил, что была упомянута предложенная Нафтогазом новая методика расчета тарифов на транспортировку газа, применение которой при полной загрузке транзитных мощностей Украины позволяет снизить тарифы до уровня ниже, чем у Северного потока-2.

– Сегодняшние трехсторонние консультации в Берлине по транзиту газа через Украину еще раз подтвердили, что Северный поток-2 не должен быть построен, – сказал он.

Напомним, Владимир Путин во время встречи с Дональдом Трампом заявил о готовности сохранения транзита газа через Украину при выполнении определенных условий.