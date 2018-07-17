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США поставят Украине вооружение и технику на $100 млн – Полторак

В ближайшее время США выделят Украине вооружение и технику на сумму $100 млн.

Степан Полторак

Министр обороны Степан Полторак в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил, что США окажут Украине помощь в укреплении обороноспособности на $100 млн.

– Министр обороны США после принятия закона о нацбезопасности, после анализа реформирования ВСУ подчеркнул, что в ближайшее время США окажут помощь Украине для укрепления обороноспособности украинской армии – для поставок вооружения, техники и оснащения на $100 млн, – сказал Полторак.

По его словам, на саммите также шла речь о смене формата взаимодействия.

– Например, министр обороны Великобритании будет у нас с визитом в октябре, и мы рассматриваем вопрос поставок оснащения для ВСУ. Министр обороны Канады – мы уже подписали несколько договоров по поставке вооружения для Украины. С министром обороны Польши у нас тесное военно-техническое сотрудничество и вопросы по созданию и подготовке совместной бригады, – объяснил министр обороны.

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К слову, президент Петр Порошенко заявил, что Путин не сможет остановить украинское евроатлантическое движение.

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