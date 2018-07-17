Транзит российского газа через Украину – план на 10 лет

В следующие 5-10 лет РФ планирует на 10-15% увеличить поставки газа в Европу, это один из возможных источников загрузки газотранспортной системы Украины.

Об этом сегодня договорились по итогам трехсторонней встречи между Украиной, Россией и ЕС по транзиту газа после 2019 года, передает Интерфакс-Украина.

– Сегодня обсуждался вопрос по объемам поставок. Мы видим, что растет потребление в Европе, увеличиваются и объемы поставок газа через Украину, в том числе. Это связано с общим ростом потребления газа в Европе, как по результатам 2017 года, так и уже в 2018 году по результатам первого полугодия, – заявил вице-президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович.

Также он добавил, что эксперты высокого уровня в середине сентября обсудят транзит газа через Украину после 2019.

– Мы будем встречаться каждые 6-8 недель и держать ситуацию на контроле, – отметил Шефчович.

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак ставил вопрос о прекращении попыток Киева взыскать с Газпрома $2,6 млрд до окончательного разрешения спора.

Накануне Владимир Путин заявил о том, что Россия готова продлить контракт на транзит газа через Украину.

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