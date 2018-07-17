В Киеве в здание Национального антикоррупционного бюро ворвалась группа неизвестных и поламала мебель.

В здание Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в Киеве во вторник днем ворвались несколько человек, пришедших на митинг за отставку директора Бюро Артема Сытника.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы НАБУ Дарья Манжура, пишет РБК-Украина.

– Группа так называемых протестующих, которые были здесь утром (около здания НАБУ. – Ред.), прорвалась внутрь, прошла через турникет. То есть они по сути нарушили периметр незаконно. Изнутри они разбили мебель, набросали мусор, и все это происходило с молчаливого согласия полиции, которая присутствовала, но она им не мешала этого делать. И уже потом, когда они оказались внутри и начали крушить мебель, за ними пришли полицейские и отсюда забрали, – сказала Манжура.



В НАБУ ворвались неизвестные и устроили погром / 2 фотографии

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В столичном главке полиции “сообщили, что митинг возле здания НАБУ продолжается. Участники акции облили красной краской вывески Бюро на входе, пишет Интерфакс-Украина.

– В настоящее время никого не задерживали, – сказали в полиции, добавив, что информации о том, что кто-то прорвался в помещение НАБУ, нет.

Напомним, Рада приняла необходимые для транша МВФ правки в законодательство о Высшем антикоррупционном суде.

Фото: rbc.ua