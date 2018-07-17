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В ДнепрАзот назвали условие для возобновления производства жидкого хлора

ДнепрАзот готов возобновить производство жидкого хлора при условии, что будет повышена цена на соответствующую продукцию.

Вода

Акционерное общество ДнепрАзот готово возобновить производство необходимого для обеззараживания питьевой воды жидкого хлора в том случае, если Антимонопольный комитет повысит цену на соответствующую продукцию, сообщает пресс-служба ДнепрАзота.

– Для восстановления работы хлорной группы цехов АО ДнепрАзот нами рассмотрена необходимость повышения цен для скорейшего восстановления работы указанных цехов предприятия. В связи с этим подготовлено экономическое обоснование необходимости повышения цен на производимую продукцию. Соответствующее обращение направлено 2 июля 2018 года в Антимонопольный комитет Украины и находится на рассмотрении уже две недели. Цель данного обращения – получить заключение о возможности изменения (повышения) предприятием цены на жидкий хлор, – говорится в сообщении.

Новая цена на хлор должна соответствовать среднему показателю за 2018 год в системе ProZorro.

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К слову, в Киевводоканале утверждают, что запасов хлора для обеззараживания воды в Киеве хватит только на месяц.

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