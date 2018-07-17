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Запуск поезда Киев-Минск-Вильнюс-Рига: дата и цена

Пассажирский поезд четырех столиц по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига запустят с 28 сентября этого года.

– Прошлогодняя повестка дня, которая была согласована в Литве, дала результат в  этом году. Мы имеем поезд четырех столиц (Рига – Вильнюс – Минск – Киев), который стартует 28 сентября из Киева, – заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает УНИАН.

Министр также отметил, что вступление в действие Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом стало дополнительным импульсом для активизации украинско-литовского двустороннего торгового сотрудничества.

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Ранее в Укрзализныце заявляли, что стоимость билета на поезд из Киева в Ригу составит около 59 евро.

Ранее Факты ICTV писали, что Укрзализныця представила полноценный комплекс питания в поездах – от завтраков до первых блюд и десертов.

Фото: Dreamstime.

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