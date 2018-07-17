Ливень в Тернополе: водопады на улицах, под асфальт ушла пожарная машина

В Украине начался сезон обильных дождей. В некоторых городах уже затоплены многие улицы, в частности Тернопольская область уже ощутила на себе всю силу воды.

В Тернополе затопило даже те улицы, на которых раньше не задерживалась вода, пишет местный портал 0352.ua.

На Центральном стадионе вода разлилась по всей лестнице, словно маленькие водопады.

Так, в Тернополе пожарная автоцистерна правым боком провалилась в трещину, образовавшуюся посреди проезжей части, сообщает пресс-служба ГСЧС в Тернопольской области.

Машина выехала для откачки воды на улице Стадниковой из-за угрозы затопления в результате проливных дождей. Во время следования к месту вызова автоцистерна и провалилась.

Очевидцы выкладывают видео потопа на дорогах в тернопольской области.

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Напомним, погода на неделю в Украине обещает много дождей.