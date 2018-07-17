ВСУ получили приказ остановить российские провокации в Азовском море

Руководству ВСУ поручили принять меры из-за незаконных остановок и досмотров украинских и иностранных суден, идущих в порты Азовского моря.

Президент Петр Порошенко в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил, что поручил руководству ВСУ принять меры в связи с незаконными остановками и досмотрами украинских и иностранных суден, которые идут в порты Азовского моря.

– Сегодня я дал соответствующие приказы и министру обороны, и начальнику Генерального штаба, и командующему военно-морских сил Украины, чтобы мы приняли необходимые меры, чтобы прекратить эти нарушения закона и остановить российские провокации при прохождении украинского Керченского залива, – сказал Порошенко.

Он добавил, что Украина будет укреплять защиту с моря и не будет мириться с незаконным захватом кораблей, которые двигаются в сторону украинских портов.

Читайте: 4 крупнейшие достижения Украины по версии президента

К слову, президент Петр Порошенко заявил, что Путин не сможет остановить украинское евроатлантическое движение.