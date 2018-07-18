Агромарс построит дополнительный современный завод по переработке биоотходов

ООО Комплекс Агромарс (торговая марка Гаврилівські курчата) заявило о планах по построению дополнительного современного завода для переработки биологических отходов.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Отмечается, что специалисты Агромарса посетили с рабочей поездкой Германию, чтобы собственными глазами увидеть, как в Европе решают вопрос переработки отходов производства в энергию. Делегация посетила предприятия в городах Висбаден, Бад-Маргентхайм и Винтерберг, где расположены такие заводы по переработке бытовых отходов, деревообрабатывающей промышленности и отходов растительного происхождения.

– Мы обсуждали с руководством немецкой компании Kablitz проектирование и строительство завода по переработке биоотходов, – рассказывает заместитель технического директора компании Агромарс Александр Трубач. – Мы предварительно договорились о строительстве завода по переработке куриного помета с другими отходами для генерации тепловой и электрической энергии.

В день такой завод будет перерабатывать 330 тонн помета, производя 4,4 МВт тепловой и 6,2 МВт электроэнергии. Для строительства завода Агромарс будет привлекать средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Ориентировочный срок строительства такого объекта – около двух лет. Срок окупаемости завода оценивается экспертами в 3-4 года.

По словам Александра трубача, Агромарс планирует продавать энергию по “зеленому тарифу” государству. Сегодня немецкая компания готовит коммерческое предложение. В ближайших планах – подписать договор о сотрудничестве. Это будет вторым шагом компании по обеспечении безотходного производства. Первый – завод по переработке отходов убоя и падежа птицы – работает на предприятии с 2015 года по европейским стандартам. Итак, Комплекс Агромарс станет самым экологически оснащенным птицеводческим предприятием в Украине.

Отметим, что Агромарс постоянно заботится об экологичности своего производства и развивает системы очистки и переработки отходов. В частности, оба убойных цеха оборудованы современными голландскими системами предочистки сточных вод. Всего же на строительство цеха водоснабжения и очистных сооружений предприятием потрачено около 39 млн евро.

Читайте: Мир без отходов это возможно – Coca-Cola переработает все упаковки, которые поставляет

Продукция Комплекса Агромарс под маркой Гаврилівські курчата хорошо известна как в Украине, так и за ее пределами. Ведь она успешно экспортируется в Германию, Нидерланды, Ирландию, Словакию, Арабские Эмираты, Ливию, Катар, Саудовскую Аравию, а также в Ирак, Египет, Китай и Вьетнам. Это стало возможным благодаря тому, что инспекторы Европейской комиссии подтвердили: производство и качество продукции компании соответствуют всем регламентам и директивам Евросоюза. Подобные проверки безопасности и качества продукции компании проводили также комиссии из стран Ближнего Востока и Азии, пришли к тем же положительных выводов, и инспекторы из Европы.