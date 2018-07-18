Boeing будет поставлять комплектующие для самолетов Ан

Американская Boeing будет поставлять комплектующие для семейства украинских реактивных региональных самолетов нового поколения Ан-148/158/178.

Об этом сообщается на странице ГП Антонов в Facebook.

В ходе международной авиакосмической Farnborough-2018 украинское предприятие и подразделение Boeing – компания Aviall Services,Inc. подписали генеральное соглашение по взаимодействию в производстве модернизированных самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-178,

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В рамках этой кооперации Aviall Services, Inc. обеспечит закупку и поставку на ГП Антонов широкой номенклатуры комплектующих изделий для серийного производства указанных самолетов и обеспечения их послепродажной поддержки в будущем.

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Фото: Антонов