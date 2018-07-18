Почему блогерам удалось проникнуть на склад танков

Блогерам удалось проникнуть на предприятие со складом танков, поскольку оно не заключило договор на хранение имущества.

Харьковское предприятие со складом танков не заключило договор по хранению имущества, из-за чего на него удалось проникнуть блогерам, сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

– По состоянию на сегодня, соглашения между предприятиями концерна и Минобороны по ответственному хранению этого имущества не заключены, – говорится в сообщении.

По законодательным нормам у предприятий концерна нет полномочий для ответственного хранения имущества Минобороны. Сейчас Укроборонпром проводит расследование касательно состояния охраны периметра склада.

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Ранее в Youtube было опубликовано видео, авторы которого проникли на площадку, где хранится 300 старых советских танков и порядка 10 новых. По их словам, это была заброшенная военная база.

Как заявили позднее в Минобороны, видео сняли на территории одного из харьковских предприятий, а не на заброшенной базе.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.162 (незаконное проникновение в жилище или другое владение лица, незаконное проведение в них осмотра или обыска, а так же незаконное выселение или иные действия, нарушающие неприкосновенность жилища граждан) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.

Видео: Игорь Телемастер

Фото: Игорь Телемастер (Скриншот)