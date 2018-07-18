Сутки на Донбассе: враг обстреливал все направления

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 21 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

За минувшие сутки российско-оккупационные войска осуществили 21 обстрел по позициям защитников Украины. Вследствие обстрелов погиб один наш военный, двое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Тяжелое вооружение во время обстрелов не применялось.

– Российские оккупационные войска проявляли активность во всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Орехово, Новолуганского, Железного, Авдеевки, Каменки, Песков, Водяного, Гнутово, Широкино, Талаковки и Пищевика, – говорится в сообщении.

Своими действиями противник пытался заставить военнослужащих Объединенных сил открыть ответный огонь.

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По информации разведки, 3 оккупантов были уничтожены и 3 ранены.

К слову, Россия и США договорились проработать новые идеи по урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях на экспертном уровне.