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Кто будет руководить ГБР: отобраны 27 госслужащих

Конкурсная комиссия отобрала 27 кандидатов на руководящие должности Государственного бюро расследований.

Решение комиссия приняла на заседании 18 июля, сообщает Украинская правда.

В частности, утверждены следующие кандидатуры:

  1. Директор территориального управления в Киеве – Руслан Марчук. Он работает в полиции.
  2. Директор территориального управления в Краматорске – Артем Матвеев.
  3. Директор территориального управления во Львове – Николай Друзюк. Он руководитель Радеховской местной прокуратуры Львовской области. Его назначение лоббирует народный депутат от партии “Свобода” Игорь Кривецкий.
  4. Директор территориального управления в Мелитополе – Денис Керман. Он работает заместителем начальника управления представительства интересов гражданина и государства в суде прокуратуры Запорожской области.
  5. Директор территориального управления в Николаеве – Олег Денега. Он был помощником заместителя генерального прокурора Олега Залезка, креатура депутата от фракции БПП Александра Грановского.
  6. Директор территориального управления в Полтаве – Владимир Тимошко.
  7. Директор территориального управления в Хмельницком – Сергей Палатов.
  8. Руководитель первого управления организации досудебных расследований – Евген Шевцов. Он работает в полиции и ГБР.
  9. Руководитель второго управления организации досудебных расследований – Александр Туру. Он работает начальником Ирпенского отделения ГУ ГФС в Киевской области.
  10. Руководитель третьего управления организации досудебных расследований – Артем Бугаец.
  11. Руководитель управления информационно-аналитической разведки – Роман Белоус. Он служащий Нацполиции.
  12. Руководитель управления оперативных разработок – Владимир Криволапов.
  13. Руководитель управления сопровождения оперативными подразделениями досудебных расследований – Сергей Житник. Он работает в полиции. Его должность связана с аграрным сектором и сферой земельных отношений.
  14. Руководитель управления внутреннего контроля – Богдан Чобиток. Чобиток прошел по квоте начальника ГУ “К” СБУ Павла Демчина и его заместителя Василия Писного. Ранее он работал в СБУ.
  15. Руководитель управления обеспечения деятельности – Василий Титарчук. Сейчас временно не работает.
  16. Руководитель управления кадровой работы и государственной службы – Виталий Француз.
  17. Руководитель управления международного сотрудничества и внешних коммуникаций – Андрей Багров. Работает в Нацполиции.
  18. Руководитель управления оперативного обеспечения и оперативно технических мероприятий – Александр Яковлев.
  19. Руководитель управления планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета, отчетности, главный бухгалтер – Денис Луцык.
  20. Руководитель управления правового обеспечения – Оксана Пащенко. Она заместитель директора департамента ГУИС Минюста.
  21. Руководитель управления режимно-секретной работы и защиты информации – Алла Костюкова. Она заместитель начальника отдела Национальной академии СБУ.
  22. Руководитель управления специального назначения – Андрей Калашник.
  23. Начальник отдела внутреннего аудита – Петр Божевский. Он работает в СБУ.
  24. Начальник отдела организационно-административного и аналитического обеспечения – Александр Коваль.
  25. Начальник отдела по работе с общественностью и СМИ – Марьяна Гайовская-Ковбасюк. Она начальник отдела мониторинга и аналитики управления по связям с общественностью и СМИ ГПУ.
  26. Главный специалист отдела проведения проверок по применению полиграфа управлением внутреннего контроля – Ярослав Денисенко и Дмитрий Шишкарев.

После этого список, утвержденный комиссией, передадут директору ГБР Роману Трубе.

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Фото: dreamstime

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