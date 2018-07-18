Метро на Виноградарь: проект на строительство утвержден

КГГА утвердила проект строительства участка Сырецко – Печерской линии метрополитена от станции Сырец на жилой массив Виноградарь.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Новый участок линии метрополитена будет состоять из двух станций – Мостицкая и Проспект Правды.
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По плану строительные работы продлятся 36 месяцев, их стоимость оценивается в 6,3 млн грн.
Согласно распоряжению, пропускная способность этого участка метрополитена составит 40 пар поездов в час.
Проект будет реализован за счет местного бюджета.
Ранее Факты ICTV писали, что в пятницу, 13 июля, киевляне пополнили свои карточки метро почти 6 млн поездок.
Фото: dreamstime
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