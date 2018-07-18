Никаких премий! Кабмин запретил выплату бонусов в госкомпаниях

Кабмин запретил выплаты премий и вознаграждений сотрудникам государственных компаний.

Такое решение инициировал премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает 112.ua.

– Я предлагаю запретить выплату премий, то есть бонусов и вознаграждений, сотрудникам госкомпаний, – заявил премьер.

Он отметил, что сотрудники госкомпаний и так имеют высокую зарплату и обязаны принимать во внимание реальную экономическую ситуацию в стране.

В этой связи премьер-министр дал распоряжение в течение 3 дней подготовить проект решения и передать ему на подпись.

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К слову, ранее Владимир Гройсман обратился к наблюдательному совету (НС) НАК Нафтогаз с просьбой пересмотреть решение о высокой премии в $46,3 млн правлению.