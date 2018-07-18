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Погода в Украине на сегодня, 18 июля (КАРТА)

Сегодня в Украине ожидаются кратковременные дожди.

Сегодня на территории Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях и на севере Левобережья местами сильные дожди.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах 15-20°, днем потеплеет до 21-26° тепла, на юге страны до 30°.

Читайте: Дождь в Киеве: машины плывут по дорогам

В Киеве сегодня будут идти кратковременные дожди.

Температура ночью 17-19°, днем 24-26°.

К слову, Факты ICTV публиковали подробный прогноз погоды на июль 2018 года.

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