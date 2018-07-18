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Президент Киевстара Чернышов покидает компанию – СМИ

Президент компании Киевстар Петр Чернышов собирается уйти в отставку.

Петро Чернишов

Президент телекоммуникационной компании Киевстар Петр Чернышов уходит в отставку, сообщает Интерфакс-Украина, посылаясь на собственный источник.

Чернышов был переизбран на должность президента компании с 14 июля 2017 года по 13 июля 2018 года. Он уже сообщал о скором окончании контракта в качестве президента Киевстара, но не комментировал дальнейшие планы.

По информации Интерфакс-Украина, на должность Чернышова могут назначить генерального директора Beeline в Казахстане Александра Комарова.

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К слову, с 11 апреля украинский мобильный оператор Киевстар установил ограничение скорости интернета в 1,8 Мбит/c после использования первых 6 тыс. мб в сутки.

Фото: Peter Chernyshov

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